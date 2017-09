Il 29 agosto è la Giornata mondiale contro i test nucleari

Sono trascorsi settantuno anni dal lancio della prima bomba atomica della storia, chiamata giocosamente “Little boy”, sganciata sulla città giapponese di Hiroshima il 6 agosto 1945, un bombardamento sulla popolazione civile da parte dell’esercito statunitense che al giorno d'oggi sarebbe considerato un crimine di guerra. La bomba uccise 70mila persone, forse le più fortunate, altre decine di migliaia morirono in seguito, devastate dalle ustioni e dalle radiazioni. Questa tragedia avrebbe dovuto mostrare al mondo, in modo inequivocabile, la follia della guerra (atomica), ma non è stato così.

Stop ai test nucleari

L’inizio dei test nucleari

Bando totale dei test nucleari

Sensibilizzare per non rivivere l’orrore