Star Trek: come la serie ha cambiato la nostra società

Quella sera dell'8 settembre 1966, durante la prima puntata di Star Trek sugli schermi statunitensi, nessuno - forse nemmeno il creatore della serie, Gene Roddenberry - avrebbe mai scommesso che "i viaggi dell'astronave Enterprise diretta all’esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima" avrebbero resistito addirittura mezzo secolo. La prima ottantina di episodi, trasmessi nell’arco di tre anni, in cui si parlava di alieni e di una flotta stellare dotata di un inusuale rigore morale sembravano infatti destinati a diventare un inesorabile flop. Contro tutte le previsioni, la serie spegne quest'anno, 50 candeline. Che ci piaccia o no, le avventure di Kirk e compagni e quelle di chi li ha seguiti (di Star Trek esistono, oltre alla serie originale, altre 4 serie più una attualmente in cantiere e ben 10 film più 3 reboot a cura dei registi J. J. Abrams e Justin Lin) hanno avuto un enorme impatto sul nostro modo di vedere la società, la cultura e perfino l'ambiente. Ci hanno cambiato e spinto a inventare cose nuove. Ecco quali sono i temi più importanti affrontati da 50 anni di Star Trek.

