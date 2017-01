Selma e il marzo che ha cambiato la storia dei diritti civili negli Stati Uniti

Cinquant’anni fa, il 7 marzo 1965, si tenne la prima marcia (nota anche come Bloody sunday) che dalla cittadina di Selma tentò di arrivare a Montgomery, in Alabama, e che cambiò per sempre il corso e la storia dei diritti civili negli Stati Uniti. Le persone, circa seicento, che stavano manifestando in modo pacifico per chiedere il diritto di voto — per tutti gli afroamericani — e la fine della segregazione razziale, ancora in vigore in alcuni stati meridionali del Paese, vennero caricate dalla polizia mentre attraversavano il ponte Edmund Pettus.

“Un errore comune è pensare che il razzismo sia stato sconfitto, che il lavoro iniziato dagli uomini e dalle donne che erano presenti qui a Selma sia concluso, e che ogni tensione razziale rimasta sia frutto di situazioni contestuali. […] Sappiamo che la marcia non è ancora finita, che la battaglia non è ancora stata vinta, e che entrare in un’epoca nella quale saremo giudicati solo per quello che siamo significa ammettere queste cose.