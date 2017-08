Trento, quando immigrazione e integrazione funzionano

Quella di Demelle Boubacary, 23 anni del Mali, è una storia come ce ne sono a centinaia. Un viaggio lungo mesi, attraverso il Sahara prima, per arrivare a Tripoli e infine in Italia via Lampedusa. Solo che il finale questa volta è diverso. A Trento oggi gestisce un negozio, lavora stabilmente e ha messo su famiglia. Boubakari scappa dal Mali a soli 17 anni. Direzione Libia, da raggiungere attraverso il deserto. “Nel Sahara ho perso molti amici”, racconta col viso contrito e gli occhi che ripercorrono chissà quali immagini e ricordi. Ricordi ancora vivi perché il racconto si blocca immediatamente.

Un viaggio lungo una vita

Quando immigrazione significa integrazione

Dalla Moldavia al Trentino