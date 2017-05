Addio a Zaha Hadid, la signora dell’architettura

Criticata o osannata, pluripremiata e signora incontrastata del firmamento delle archistar mondiali da quasi trent’anni, Zaha Hadid è morta d’infarto in un ospedale di Miami, negli Stati Uniti, dove era ricoverata per una bronchite. La notizia, confermata nella serata del 31 marzo dal suo studio di architetti di New York, era circolata nella mattinata dello stesso giorno. Per molte ore, infatti, in molti sui social network avevano pensato ad una bufala. “È con grande tristezza che confermiamo che Zaha Hadid è morta improvvisamente a Miami nelle prime ore di questa mattina”, ha reso noto in un comunicato ufficiale lo studio Zaha Hadid Architects, uno dei più importanti a livello mondiale, in cui lavorano attualmente 246 architetti.

Le sue opere in tutto il mondo

President of the @RIBA @JaneDuncanPRIBA talks fondly about her heroine #ZahaHadid and her legacy pic.twitter.com/m2E1Ovysyr — Rawan Hijazi (@rhijazi) 31 marzo 2016

Prima donna in un mondo di uomini

16 Lug 2015 alle ore 04:20 PDT #iLoveAllMyFans ❤️🌹❤️ Una foto pubblicata da ZAHA HADID (@zaha_hadid) in data:

Alla ricerca di un'estetica nuova