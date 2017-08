Angela Merkel, donna più potente e Persona dell’anno 2015 per il Time

Angela Merkel è la Persona dell’anno 2015 secondo il Time, è la prima donna a essere stata scelta dal 1986. L’annuncio è stato fatto il 9 dicembre dal settimanale americano fondato nel 1923. Nancy Gibbs, la caporedattrice della rivista, ha motivato la scelta di Merkel perché ha chiesto “alla sua nazione molto di più di quanto hanno osato chiedere molti altri politici, per essere rimasta inflessibile nei confronti della tirannia e per aver guidato moralmente la sua nazione con risolutezza in un mondo in cui ce n’è davvero bisogno”, specificando che “la minaccia alla pace e alla sicurezza in Europa è ricaduta sulle sue spalle”. Una minaccia che, secondo il Time, è arrivata prima con la crisi dell’euro, che ha raggiunto il suo picco massimo nell’estate del 2015 e poi si è aggravata con l’attuale crisi dei rifugiati.

Angela Merkel ist TIME Person des Jahres 2015 https://t.co/XuaORv7Kxk pic.twitter.com/7hhXwIPsfE — TIME.com (@TIME) 9 Dicembre 2015

Come il Time sceglie la Persona dell'anno

10 photos that show why Angela Merkel is the world’s most powerful woman #TIMEPOY https://t.co/0soigkPNPV pic.twitter.com/EY2rMQP7tP — TIME.com (@TIME) December 9, 2015

Angela Merkel secondo il Time