Almeno 72 persone, tra le quali figurano almeno venti bambini, sono morte in seguito ad un bombardamento aereo che nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 aprile 2017 ha colpito la città di Khan Sheikhoun, nella provincia nord-occidentale della Siria. Alcune fonti riferiscono di cento vittime. Ad ucciderle sono stati agenti chimici ancora non identificati con certezza: c’è chi ha parlato di bombe al cloro, chi di gas sarin.

