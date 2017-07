Pakistan, strage di Pasqua in un parco di Lahore frequentato da famiglie

Nel giorno della Pasqua, una delle festività più importanti per i cristiani, un attentatore suicida si è fatto esplodere appena fuori dal parco Gulshan-i-Iqbal, nella zona residenziale di Lahore, in Pakistan. Una metropoli a maggioranza musulmana di oltre 11 milioni di abitanti. Finora il bilancio è di 72 morti e oltre 320 feriti. Tra questi molte donne e molti bambini che, insieme alle loro famiglie, stavano trascorrendo nel parco la fine della giornata di festa. Al momento dell’esplosione, la zona era piena di gente visto che a breve distanza si trova sia un parcheggio per le auto che un’area giochi per bambini. I feriti sono stati trasportati in ospedale anche con taxi e risciò che si sono fatti spazio in strade bloccate dal traffico durante un’ora di punta per la città.

L'attentato è stato rivendicato da talebani del Pakistan

Il cordoglio di Malala