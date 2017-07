Il furgone in Austria, la scelta tedesca e altre cose sui profughi

Evidentemente il mar Mediterraneo non basta più. Il numero di persone che vogliono lasciare terre invivibili per colpa delle guerre e di un clima sempre più arido è diventato troppo alto per far sì che la rotta marina rimanga l’unica a disposizione per raggiungere la pace. Così, negli ultimi mesi, i profughi ("refugee", in inglese), come ha deciso di chiamarli in modo esclusivo il canale televisivo Al Jazeera, hanno cominciato a battere anche la rotta terrestre che attraversa i Balcani. Non è un caso dunque che il 27 agosto, su un’autostrada austriaca, a soli 50 chilometri da Vienna, oltre 70 persone scappate da chissà quali paesi, siano state ritrovate senza vita non su un barcone, bensì all’interno di un furgone. Il furgone della vergogna Potrebbero essere morte per asfissia, ma la polizia austriaca sta continuando a lavorare senza sosta per capire cosa ci faceva un furgone, che solitamente trasporta carni di marca slovena ma battente targa ungherese, abbandonato sulla corsia d’emergenza di un’autostrada. Prima del ritrovamento il furgone era fermo da almeno un giorno. L’episodio è forse uno dei momenti più bassi che l’Unione europea (Ue) si sia trovata a dover gestire da quando è cominciata la cosiddetta emergenza immigrazione, da quando la guerra civile in Siria costringe milioni di persone a lasciare la propria casa, la propria terra, il proprio paese pur di sopravvivere. Dall’inizio del 2015 sarebbero quattromila al giorno i siriani che decidono di varcare il confine, per un totale di 11 milioni dall’inizio del conflitto nel 2011 secondo gli ultimi dati dell’ong Save the Children.