Le penne servono ai nativi americani per volare

Black Elk, nativo della tribù Oglaga Lakota, originariamente insediata nelle Grandi pianure, nacque nel 1863, anche se sulla sua tomba è scritto 1858, e morì nel 1950. Una vita che abbraccia due secoli in cui è stato un giovane guerriero, uno sciamano, un uomo di medicina e di grandi visioni, un riferimento culturale e religioso. A raccontarlo per la prima volta è stato John Neihardt, il giornalista che nel 1932 scrisse Black Elk speaks (Alce Nero parla, edito da Adelphi), cogliendo il senso profondo dell’uomo e delle sue idee. “Sedendo ai piedi di questo visionario e profeta - scrive Neihardt - mi sono sentito completamente e intimamente coinvolto dal suo continuo celebrare la stupefacente bellezza del mondo che lo circondava. Lui era questo, questa continua celebrazione, che dedicava a tutti”. Un tutti che per Black Elk, Alce Nero appunto, si componeva di un universo in relazione, creato da dio (il grande spirito), in cui ogni essere è uguale all’altro: formiche, alci, uomini, alberi, sono tutti “relatives”, ovvero parenti fra loro.

"Non importa dove giace il corpo di Cavallo Pazzo, perché è erba, ma dove si trova il suo spirito, lì sarebbe bello stare" (Alce Nero parla, John Neihardt)

Il viaggio verso nelle terre di Black Elk comincia

Ascesa e fine del bisonte

La famiglia Black Elk

"Grazie per averci ispirato"

Alla ricerca degli antenati