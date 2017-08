La campagna sugli orsi polari uccisi fa il giro del web. Ma è un falso

C'è un sito dedicato. Dove l'azienda Arsu System (anagramma di Ursa), propone un materiale naturale per isolare le proprie abitazioni e diminuire dispersioni e consumi di energia: la pelle degli orsi polari. A prima vista sembra tutto regolare, realistico. C'è anche la dichiarazione di tale Hans Jansson, ceo di Arsu Systems, che dichiara che “la sfida per un futuro sostenibile inizia qui, da una nuova idea di architettura che abbia come base e struttura portante l’edilizia organica”. Non mancano nozioni tecniche e il motivo di questa scelta: le pelli sono al 100 per cento naturali e biodegradabili. Ci sono poi tutti i dettagli dell'offerta e alla fine si può pure chiedere un preventivo.

Immagine di copertina "Polar Bear ANWR 3" di Alan D. Wilson - naturespicsonline.com ([1]). Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons