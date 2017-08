Cosa succede nel campo profughi di Yarmuk, in Siria

Yarmuk è un campo profughi palestinese in Siria, otto chilometri a sud della capitale Damasco. Dal primo aprile è preso d’assalto e occupato dai terroristi del gruppo estremista Stato Islamico (Is) che ora ne controllano circa il 90 per cento del territorio.

Abitanti di Yarmuk aspettano di ricevere gli aiuti umanitari © United Nation Relief and Works Agency via Getty Images

Una bambina di Yarmuk © Khalid Mohamed/Pool/Getty Images