La Cina vieta il commercio di avorio

Meglio tardi che mai, lo scorso venerdì la Cina ha annunciato la messa al bando del commercio interno di avorio entro la fine del 2017. Si tratta di una decisione storica che chiude il più grande mercato d'avorio del mondo e che potrebbe assestare un colpo decisivo al bracconaggio di elefanti in Africa (si stima che tra il 50 e il 70 per cento di tutto l’avorio di contrabbando finisca in Cina).

Divieto di vendita e lavorazione

Fermare il massacro degli elefanti

La migliore notizia di conservazione del 2016

Il peso dell’opinione pubblica