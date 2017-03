Le citazioni di personaggi che fanno parte della storia della sostenibilità

Gli attivisti per l'ambiente o per i diritti umani, i politici più illuminati o quelli che hanno fatto discutere, gli scrittori più creativi, gli sportivi più amati. Una raccolta di citazioni e aforismi dei personaggi più o meno celebri che hanno scritto la storia della sostenibilità attraverso i loro gesti, il loro impegno e la loro dedizione riassunta in discorsi indimenticabili che hanno fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo. Nella fotogallery che segue, che rappresenta la prima di una serie di raccolte, è possibile sfogliare alcune tra le citazioni brevi più belle mai pubblicate sui social network di LifeGate, a cominciare dall’appuntamento amatissimo dai lettori con la pagina Facebook.