Clima: adesso la fine del mondo ha una data precisa

Gli scienziati non sanno più come dirlo, come farsi ascoltare. Per controllare il cambiamento climatico e mantenere l’aumento della temperatura media globale entro i 2 gradi centrigradi (°C) bisogna ridurre le emissioni di CO2 che l’umanità emette in atmosfera. Bisogna iniziare adesso, subito. Perché più tempo aspettiamo, più la riduzione delle emissioni dovrà essere drastica, consistente e costosa, quindi difficile da realizzare. Sempre che chi può agire, voglia farlo davvero. Domenica 13 aprile è stato pubblicato il rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite sulla mitigazione, il terzo dopo quello che ha stabilito le basi scientifiche del riscaldamento globale e quello che ne ha evidenziato gli effetti sul clima. Il testo è frutto di sei anni di lavoro e della proiezione di 1.200 scenari possibili. È stato scritto grazie al contributo di 1.250 esperti ed è stato approvato da 194 governi. Al suo interno sono evidenziati modi e tempi che stati e istituzioni dovrebbero seguire per ridurre fin da subito le emissioni di CO2 ed evitare così una catastrofe climatica irreversibile.