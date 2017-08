Se le ricerche sul clima fossero un’arma (saremmo dentro a una spy story)

Si possono utilizzare le ricerche ambientali come arma? Evidentemente i servizi segreti americani pensano di sì, se è vera la notizia comparsa sul Guardian di ieri che racconta dell'interessamento della Cia per il lavoro di uno scienziato che ha collaborato alla stesura dell'ultimo rapporto dell'Ipcc, il climatologo della Rutgers University (New Jersey) Alan Robock. Il ricercatore, che studia come l'aerosol presente nella stratosfera possa raffreddare la superficie del pianeta, in modo analogo a quello che potrebbe fare una massiccia eruzione vulcanica, ha raccontato al quotidiano di esser stato contattato tre anni fa da un paio di sedicenti agenti della Cia che volevano capire se fosse possibile stabilire se un altro paese stesse controllando il clima degli Stati Uniti.

