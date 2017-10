Perché le cooperative sociali sono un ottimo investimento per la comunità

Esistono da decenni, le hanno ammirate e studiate da tutto il mondo. Ora sappiamo anche che le cooperative sociali sono un ottimo investimento, in particolare per la società. È questo uno dei risultati emersi dalla decima edizione dell’Osservatorio nazionale sulle imprese sociali realizzato dall’associazione Isnet che prende in esame un particolare gruppo di cooperative sociali, quelle di inserimento professionale. In Italia sono 5.173, poco più di un terzo di tutte le cooperative sociali, e danno lavoro a 67.134 soggetti svantaggiati.

Quanto ci guadagna la società per ogni euro investito nelle cooperative

Dare valore monetario all’impatto sociale

Vantaggi e limiti del ritorno sociale sull’investimento

Cooperative sociali: passato, presente e futuro