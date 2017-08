Il governo del Venezuela guidato dal presidente socialista Nicolás Maduro ha festeggiato i risultati delle elezioni controverse indette lo scorso 30 luglio per formare un nuovo organo esecutivo, l’Assemblea costituente, con l’obiettivo di riscrivere la costituzione del 1999. Il 5 agosto, nel suo primo giorno di attività, l'Assemblea ha licenziato la procuratrice generale Luisa Ortega, un personaggio scomodo per il regime di Maduro. La situazione politica sempre più tesa è anche sfociata nella formazione di un gruppo di ribelli armati che si è proclamato Brigata 41 di Valencia, la capitale dello stato Carabobo, attaccando una base militare il giorno successivo.

#OAS General Secretariat supports the decision by MERCOSUR on #Venezuelahttps://t.co/rRliGgM1G1 pic.twitter.com/nfKNId0ZEy