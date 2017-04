La fotografia di una donna che blocca un mezzo blindato a Caracas ha fatto il giro del mondo e diventerà probabilmente uno dei simboli del movimento di protesta che da tempo attraversa il Venezuela guidato dal presidente Nicolàs Maduro. Negli ultimi anni si sono susseguite infatti numerose ondate di manifestazioni, che nelle ultime tre settimane hanno portato all’organizzazione di sei grandi cortei, con l’obiettivo di chiedere elezioni anticipate e il rispetto delle prerogative del Parlamento. Le proteste sono sfociate in scontri e violenze costate la vita a otto persone, alle quali si aggiungono decine di feriti. Ciò nonostante, mercoledì 19 erano ancora migliaia i militanti dell’opposizione al governo a manifestare in piazza nella capitale Caracas.

#Caracas like Tiananmen: Woman stands up to police tank in #Venezuela. (photo AP) #venezuelaencrisis pic.twitter.com/PWz5rwjoZx