La Danimarca approva una legge assurda sui migranti, ma Ai Weiwei non ci sta

L’artista cinese Ai Weiwei telefonato al gallerista Jens Faurschou dall’isola greca di Lesbo, la stessa che ha visto 450mila rifugiati raggiungere le sue coste solo nel 2015, chiedendo di cancellare la sua mostra, Ruptures, in corso da marzo alla fondazione Faurschou a Copenaghen, che sarebbe dovuta terminare il prossimo aprile. Ai Weiwei ha reagito così alla legge approvata dal parlamento danese, il Folketing, il 26 gennaio. La nuova legge permetterebbe alla polizia danese di confiscare ai richiedenti asilo beni di valore superiore alle 10mila corone (1.340 euro) se non sono beni affettivi, come le fedi nuziali, per coprire i costi del loro mantenimento in territorio danese. Inoltre, la nuova legge prevede che i richiedenti asilo non possano godere del ricongiungimento famigliare per almeno tre anni.

Ai Weiwei has decided to close his exhibition ”Ruptures” at Faurschou Foundation Copenhagen, Denmark. This decision follows the Danish parliament’s approval of the law proposal that allows seizing valuables and delaying family reunions for asylum seekers. Jens Faurschou backs the artist’s decision and regrets that the Danish parliament choses to be in the forefront of symbolic and inhuman politics of todays biggest humanitarian crisis in Europe and the Middle East, instead of being in the forefront of a respectful European solution to solve the acute humanitarian crisis. Una foto pubblicata da Ai Weiwei (@aiww) in data: 27 Gen 2016 alle ore 01:47 PST

La legge danese

