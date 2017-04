Daphne Sheldrick, storia dell’amore tra una donna e gli elefanti

Daphne Sheldrick è un’anziana signora di ottantadue anni, dall’aspetto curato e garbato e dai vaporosi capelli bianchi. A prima vista sembra un’anziana come un’altra e si potrebbe immaginarla mentre pota le rose in giardino o sorseggia un the seduta in poltrona. Ma le apparenze, si sa, ingannano, dietro l’aspetto ordinario e gioviale della donna si cela in realtà uno dei pionieri della conservazione della fauna selvatica africana, con una passione irrefrenabile per gli elefanti, e la più grande ambientalista vivente che si batte per la salvaguardia degli ultimi giganti africani.

Un orfanotrofio per elefanti

Una vita per gli animali

La signora degli elefanti

Una storia da film