Cosa hanno deciso i ministri dell’Ambiente al G7, meno uno

Il documento finale del G7 Ambiente che si è tenuto l’11 e 12 giugno a Bologna è stato adottato all’unanimità. Salvo per i paragrafi 2 e 6. Su questi, infatti, si può leggere una postilla in cui gli Stati Uniti dichiarano di “non adottare queste sezioni del comunicato sul clima e sulle Multilateral development bank (Mdb, banche multilaterali per lo sviluppo, ndr), sulla base del recente annuncio di ritirarsi e cessare immediatamente l’implementazione dell’Accordo di Parigi e degli obblighi finanziari collegati”. Almeno per ora, dunque, l’amministrazione americana guidata da Donald Trump e rappresentata dal capo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa), Scott Pruitt, sembra voler dar seguito alla conferenza stampa del primo giugno. “Abbiamo indicato la volontà di impegnarci a livello internazionale” dimostrando “progressi significativi verso la mitigazione dei problemi ambientali”.

"Noi siamo persone serie", dice Galletti

Il bilateralismo minaccia i più deboli

L'economia circolare è uno dei "frutti più maturi"

L'Italia per l'Africa