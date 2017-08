Anche l’Italia pensa al divieto di vendita di auto a diesel e benzina dal 2040

L’Italia prova a tenere il passo di Francia e Regno Unito e studia la possibilità di vietare la commercializzazione di motocicli e automobili a benzina e diesel a partire dal 2040, proprio la stessa data prevista recentemente dai governi di Parigi e Londra. Per ora, ad ogni modo, si tratta solamente di una ipotesi, contenuta insieme ad altre misure in una risoluzione approvata dalle commissioni Ambiente e Lavoro al Senato e che, appunto “impegna il governo a valutare la possibilità” di inserire una norma in tal senso a partire dalla legge di bilancio del 2018: nulla di vincolante, almeno per il momento, ma è incoraggiante che l’approvazione sia avvenuta all’unanimità.

Bollo e tariffe di parcheggio differenziati