Regno Unito, stop alla vendita di auto diesel e a benzina dal 2040

Nel 2040, nel Regno Unito non potrà più essere commercializzato alcun veicolo dotato di un motore a combustione. Questo, almeno, secondo i piani del governo che sta lavorando a una risoluzione per il bando delle immatricolazioni delle auto Diesel e a benzina. Una disposizione resa necessaria dal peggioramento della qualità dell’aria e dalla necessità di tutelare la salute dei cittadini. Una presa di posizione che, peraltro, non giunge come un fulmine a ciel sereno, dal momento che provvedimenti simili sono al vaglio in Francia, Germania e India.

In futuro circoleranno solo auto elettriche

Il mercato dei diesel è già in calo. Crescono le elettriche

Francia e Germania plaudono al progetto inglese

I costruttori d’auto saranno pronti alla rivoluzione elettrica