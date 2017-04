Earth day, il 22 aprile si festeggia la Terra

Madre amorevole e castigatrice, dispensatrice di vita e di morte, alle sue leggi, a differenza di quelle giuridiche o religiose, tutti devono attenersi. È la Terra, la nostra casa, la culla della vita. Un tempo l’uomo agiva in armonia con l’ambiente circostante, come tutti gli altri animali, non prendeva più di quello che gli occorreva. Poi però la nostra specie ha creduto di essere al di sopra delle leggi di natura e delle altre specie con cui condividiamo il pianeta.

Celebriamo la madre Terra

L'origine della giornata

L'importanza dell'educazione ambientale

Le iniziative per festeggiare la Terra

Adotta un pezzo di Terra con la Nasa