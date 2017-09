Tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni in Germania del 24 settembre

La cancelliera uscente Angela Merkel e l’ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz sono i candidati al governo dei due partiti principali in corsa alle elezioni di domenica 24 settembre, in Germania. Il sistema elettorale tedesco è di tipo proporzionale puro: i cittadini devono votare per eleggere i membri del parlamento e la maggioranza guidata dal partito vincitore nomina il nuovo cancelliere.

Le elezioni stabiliscono chi avrà la maggioranza in parlamento

Chi è Angela Merkel e cosa propone di nuovo

Chi è Martin Schulz e cosa propone di diverso

Perché ci interessano le elezioni in Germania