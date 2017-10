Giornata mondiale delle bambine. Terre des Hommes non lascia #InDifesa nessuna

L'11 ottobre si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle bambine e delle ragazze, inaugurata nel 2012 dalle Nazioni Unite, a fronte delle drammatiche situazioni in cui moltissime minorenni si trovano a vivere, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Un dramma che si traduce in un dato allarmante, secondo cui la violenza sarebbe la seconda causa di mortalità al mondo per le bambine e le ragazze tra i dieci e i diciotto anni. Un impegno, quello dell'Onu, sancito tramite la risoluzione 66/170 del 19 dicembre 2011, e portato avanti proprio per puntare l’attenzione sui diritti delle più piccole, in sintonia con l’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 delle Nazioni Unite, che chiede di “raggiungere la parità di genere attraverso l’emancipazione delle donne e delle ragazze”.

Con Terre des Hommes, torna la campagna #InDifesa

Il dramma delle spose bambine

Maltrattamento minorile: la situazione in Italia

Giornata mondiale delle bambine: tutti uniti per la orange revolution