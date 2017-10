5 cose da sapere sulle spose bambine e sui matrimoni precoci

Sono ancora troppe le spose bambine nel mondo. Si parla di 15 milioni di ragazze che si sposano – o meglio sono costrette a sposarsi – prima dei 18 anni. Ma il numero preciso non è noto perché molte unioni non sono registrate visto che, fortunatamente, sempre più paesi hanno adottato leggi per porre limiti ai matrimoni precoci, che coinvolgono minorenni. Una volta sposate, le bambine devono lasciare la scuola e molto presto diventano mamme giovanissime che hanno rischiato la loro salute e quella del bambino che hanno portano in grembo. Una mamma bambina di 15 anni, ad esempio, corre il rischio di morire durante la gravidanza e il parto cinque volte di più rispetto a una giovane donna di 20 anni. Grazie alle azioni di varie coalizioni di organizzazioni non governative e associazioni di base, come per esempio Girls not brides, di cui fa parte anche l'organizzazione non governativa Terre des Hommes che si occupa di proteggere i bambini, il fenomeno dei matrimoni precoci è sempre più sotto i riflettori dell’opinione pubblica e delle istituzioni come violazione dei diritti umani. Un fenomeno che deve essere eliminato ovunque. Per conoscerlo e contrastarlo meglio, cominciano ad essere disponibili varie ricerche che vanno al di là degli stereotipi. Cosa ha imparato Terres des Hommes da queste indagini.

1. I matrimoni precoci sono un fenomeno globale

2. I matrimoni precoci non si celebrano solo tra ragazze molto giovani e uomini molto anziani

3. I matrimoni precoci aumentano il rischio che le ragazze contraggano l’Hiv

4. L’impatto economico dei matrimoni precoci è molto più rilevante di quanto pensassimo

5. Nuove strategie per combattere i matrimoni precoci continuano a essere sperimentate