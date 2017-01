La storia di Giulio Regeni, niente di meno che la verità

Continua, tra difficoltà, depistaggi e contraddizioni, la ricerca della verità sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso in Egitto nel febbraio scorso. Il prossimo 5 aprile si svolgerà un incontro tra la polizia di Roma e quella del Cairo per un fare il punto sulle indagini: in quell’occasione, le autorità egiziane consegneranno agli inquirenti italiani tutta la documentazione richiesta e quella ulteriormente raccolta. Per ora, sulla vicenda Regeni le poche certezze riguardano la data della scomparsa, il 25 gennaio, quella del ritrovamento del corpo, il 3 febbraio e i segni delle torture a cui sarebbe stato sottoposto durante i nove giorni di 'buio'.

La scomparsa, il 25 gennaio

La ricerca della verità tra depistaggi e omissioni

Le ricerche sui sindacati indipendenti

I sospetti di un omicidio di Stato