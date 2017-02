Da diversi mesi si vociferava della volontà del governo francese di lanciare i suoi primi green bond, vale a dire obbligazioni i cui proventi vengono investiti per progetti di contrasto al cambiamento climatico. A partire dal 24 gennaio, il progetto è diventato realtà. Anzi, i green bond francesi hanno riscosso un successo superiore a qualsiasi aspettativa.

