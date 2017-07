Green Hill, condannati gli aguzzini dei beagle

Dopo anni di sofferenze e di battaglie è arrivata la sentenza, i beagle di Green Hill sono stati maltrattati. È il risultato del primo grado del processo contro l'allevamento di cani di razza beagle destinati alla sperimentazione scientifica con sede a Montichiari chiuso nel 2012. "Una sentenza storica che segna una straordinaria vittoria per gli animali - ha dichiarato Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa - il 23 gennaio sarà la Giornata della memoria dell'animalismo". Una vittoria dunque per tutti coloro che si sono battuti in favore dei diritti degli animali ma soprattutto per gli stessi beagle, “ospiti” della struttura, animali che prima della liberazione non avevano mai camminato sull'erba, visto la luce del sole o ricevuto una carezza. Sarebbero oltre seimila, secondo l’accusa, i cani morti all’interno di Green Hill tra il 2008 e il 2012. Il tribunale di Brescia ha condannato, con l’accusa di maltrattamento e uccisione di animale, tre dei quattro imputati, Roberto Bravi, direttore di Green Hill, Ghislane Rondot, co-gestore del centro e Renzo Graziosi, veterinario, rispettivamente a un anno il primo e a un anno e sei mesi gli altri due. Assolto invece Bernard Gotti, l’altro co-gestore della struttura, per non aver commesso il fatto.