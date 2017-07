Hanno ucciso Xanda, il figlio di Cecil il leone

“Così son diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente”, cantava De André, ed è anche il destino di Xanda, un leone (Panthera leo) di sei anni ucciso a colpi d'arma da fuoco da un cacciatore di trofei, proprio come era accaduto a suo padre Cecil, ucciso in una battuta di caccia precedente.

Il caso Cecil

La morte di Xanda

Anacronistica caccia al trofeo

Un altro leone se n’è andato