È bastata mezza giornata e un milione e mezzo di volontari per registrare l'ennesimo record in India: 66 milioni di nuovi alberi piantati. Un vero Guinness dei primati, che si è tenuto nello stato indiano di Madhya Pradesh.

I am extremely proud to happily share that people of Madhya Pradesh successfully planted 6.63 Crore saplings today. #MPPlants6CroreTrees pic.twitter.com/5jlJcApomi