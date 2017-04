Quali alberi piantare in città per cambiarne il volto e l’aria

È bastato cambiasse il vento e l'emergenza smog pare scomparsa. Ma le cose non stanno così e mentre si attendono provvedimenti a lungo termine, in grado di scongiurare periodi così prolungati con una qualità dell'aria pessima, uno di questi potrebbe puntare sulla rivalutazione del ruolo degli alberi in città e in generale del verde pubblico.

Gli alberi antismog

Bagolaro (Celtis australis)

Olmo comune (Ulmus minor)

Frassino comune (Fraxinus excelsior)

Tiglio selvatico (Tilia cordata)

Acero riccio (Acer platanoides)

Cerro (Quercus cerri)

Ginkgo (Ginkgo biloba)

Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos)