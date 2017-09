Cento grandi investitori alle banche: “Fate di più sul fronte del clima”

“I grandi gruppi finanziari internazionali devono dimostrarsi in grado di prendere in considerazione seriamente i rischi ambientali legati ai loro investimenti. Devono fornire maggiori informazioni in merito, garantire trasparenza e svelare in che modo intendono limitare i rischi e sfruttare le opportunità legate ai cambiamenti climatici”. È con queste parole che un gruppo di cento grandi investitori si è rivolto, in una lettera aperta, agli amministratori delegati di 62 tra le più importanti banche del mondo.

“Per limitare il riscaldamento globale anche le banche devono cambiare”

“Chi investe nel carbone americano rischia di perdere 104 miliardi di dollari”

Servono investimenti colossali per centrare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi