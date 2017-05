Diritti umani e lavoro minorile. Sotto accusa i costruttori di batterie per smartphone e computer

È in tutte le batterie agli ioni di litio che abbiamo in uso su smartphone, computer, veicoli elettrici. È il cobalto, minerale che per la maggior parte proviene dalla Repubblica democratica del Congo. Quest'ultimo verrebbe estratto in miniere dove spesso sono impiegati minori, che raccolgono, puliscono e trasportano il prezioso minerale.

Da Apple a Samsung. Il cobalto proviene dallo sfruttamento minorile

Passo praticamente 24 ore nei tunnel. Arrivo presto la mattina e vado via la mattina dopo. Riposo dentro i tunnel. Paul, 14 anni