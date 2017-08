Quali sono le banche che finanziano l’inquinamento

Un anno fa 195 paesi si sono riuniti a Parigi, in Francia, per sottoscrivere un accordo con l'obiettivo di contenere i cambiamenti climatici al di sotto di 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali. Durante la Cop 21 l'invito ad assumersi questo impegno non è stato rivolto solo ai cittadini e ai governi ma anche al settore finanziario il quale, continuando a sostenere l'industria dei combustibili fossili, sostiene i settori più distruttivi per l'ambiente.

Chi finanzia l'inquinamento

Il caso italiano

Ma la domanda di carbone è in calo