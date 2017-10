Quasi 100 milioni dall’Europa per proteggere l’ambiente italiano

Quasi 97 dei 283 milioni di euro stanziati dal programma europeo per l’ambiente Life+ andranno in Italia. Si tratta di una cifra considerevole che permetterà a 47 progetti di natura ambientale attivi nel nostro paese di contare anche su fondi europei. Dal riciclo dei rifiuti alla protezione di specie animali in via d’estinzione passando per un sistema in grado di monitorare, e quindi tutelare, le foreste. Il nostro paese è il secondo in Europa per fondi ricevuti dopo la Spagna che ha fatto convogliare su di sé 116 milioni di euro su 68 progetti. Al terzo posto la Francia con con 75 milioni su 18 progetti. In totale le domande presentate a Bruxelles sono state 1.468. Il commissario europeo per l’Ambiente, Janez Potočnik, ha detto che i progetti “daranno un contributo vitale alla tutela, alla conservazione e all’aumento del capitale naturale europeo, aiutando a raggiungere lo sviluppo sostenibile grazie a investimenti in una forma di economia efficiente nell’utilizzo delle risorse e a basse emissioni di CO2”. È solo l’inizio. La prossima edizione del programma Life+ potrà contare sul triplo di fondi, pari a circa 850 milioni di euro.