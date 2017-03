Messina, la mafia ha cercato di uccidere il presidente del Parco dei Nebrodi

Giuseppe Antoci, presidente della più grande area protetta della Sicilia, il Parco dei Nebrodi, è impegnato da tempo in una lotta in prima linea contro la cosiddetta “mafia dei pascoli”, in nome della legalità e della corretta gestione del territorio. Proprio per questo la mafia ha cercato di ucciderlo, la scorsa notte infatti Antoci è stato vittima di un agguato dal quale è uscito fortunatamente illeso.

L’agguato

Cos’è la mafia dei pascoli

Le minacce

So chi mi vuole morto

Legambiente: Non dobbiamo lasciarlo solo