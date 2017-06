Il monastero di Norcia ricostruito dopo il terremoto anche grazie a una birra speciale

È passato quasi un anno dal terremoto del 24 agosto che ha colpito il centro Italia seguito poi dalla forte scossa del 30 ottobre. Una tragedia che oltre a portarsi via tante vite umane ha distrutto anche innumerevoli bellezze artistiche. Una di queste è lo storico Monastero di San Benedetto in Monte a Norcia, in provincia di Perugia, fondato su quella che secondo la tradizione era la casa natale dei santi Benedetto e Scolastica. Una perdita incalcolabile, ma dalle cui macerie sono nate nuove speranze e storie che ci ha raccontata Padre Benedetto Nivakoff, priore dell’ordine dei monaci benedettini che dal 2000 ha vissuto nel monastero di Norcia con i suoi confratelli secondo l’antica regola dell’ora et labora (prega e lavora). Una casa che inaspettatamente ha visto sgretolarsi ma che ora sta rinascendo insieme alla sua comunità grazie, anche, a una birra.

Padre Benedetto Nivakoff, priore del Monastero di Norcia