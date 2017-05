Cosa significa vivere in un mondo con 400 ppm di CO2

Nuovo anno, nuovo record per quanto concerne la concentrazione di CO2 in atmosfera. L'Osservatorio di Manua Loa, lo scorso 18 aprile, ha registrato la quota record di 410 ppm (parti per milione). È la prima volta nella storia dell'umanità che viene raggiunta una tale concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Pari a quella presente sul pianeta 3 milioni di anni fa. E questo non fa che confermare quello che i ricercatori avevano predetto lo scorso anno, ovvero che difficilmente scenderemo nuovamente sotto quota 400 ppm, a patto che non ci sia una drastica riduzione delle emissioni climalteranti. Complice il periodo (tra aprile e maggio solitamente si registrano i valori più alti) e gli strascichi de El Niño, le concentrazioni continuano a rimanere estremamente alte, almeno se si vorrà restare al di sotto di 2° C di aumento delle temperature, come previsto dall'Accordo di Parigi.

400 ppm. Per sempre

Cosa significa essere al di sopra delle 400 ppm e perché è un problema

Nel 2015 siamo entrati in una nuova era climatica

Il 2015 ha inaugurato una nuova era di ottimismo e di azioni climatiche con l' Accordo di Parigi ", ha dichiarato Petteri Tallas, segretario generale dell'Omm.

Ma sarà anche ricordato come data di inizio di una nuova era di cambiamenti climatici con concentrazioni di gas a effetto serra a livelli record.

"L'evento di El Niño è scomparso.

Il cambiamento climatico no".

Dati allarmanti

Il livello pre-industriale di circa 278 ppm ha rappresentato un equilibrio tra l'atmosfera, gli oceani e la biosfera.

Le attività umane, con la combustione dei combustibili fossili hanno alterato l'equilibrio naturale e nel 2015 abbiamo registrato una media a livello globale del 144 per cento in più dei livelli pre-industriali".

Metano e idrofluorcarburi

Articolo aggiornato alle 16.00 del 4 maggio 2017