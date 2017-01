Il 2016 rompe l'ennesimo record: è l'anno più caldo mai registrato da quando si misurano le temperature, ovvero dal 1880. Non solo, dopo i record del 2014 e del 2015, questo si attesta come il terzo anno consecutivo durante il quale viene registrato un aumento delle temperature medie globali. L'anno appena trascorso ha superato di 0,87 gradi centigradi la media del periodo, e di 1,1 gradi centigradi rispetto alla media del 19mo secolo, cioè rispetto ai livelli preindustriali.

2016 was the hottest year on record: confirmed by @NASA & @NOAA