Nizza e la Francia si risvegliano. Le parole e il silenzio dopo la strage

Sono almeno 84 le persone che sono state uccise nella serata di ieri sulla Promenade des Anglais a Nizza, nel sud della Francia. Falciate da un camion da 19 tonnellate che ha percorso per circa due chilometri il tratto di strada, invaso in quel momento dalla folla in festa per l’anniversario della presa della Bastiglia.

La une de Nice-Matin du vendredi 15 juillet : carnage à Nice, neuf pages spéciales #Nice06 pic.twitter.com/5ifSQPClyI — Nice-Matin (@Nice_Matin) 15 luglio 2016

Le camion qui a foncé sur la foule pic.twitter.com/h4QuBabJMx — Nice-Matin (@Nice_Matin) 14 luglio 2016

La polizia cerca possibili complici

Hollande: “Tutta la Francia è minacciata”

Le Conseil restreint de sécurité et de défense est en cours autour de @fhollande après le terrible attentat de #Nicepic.twitter.com/R4VPYymak9 — Élysée (@Elysee) 15 luglio 2016

Procrastinato lo stato d’emergenza

Immagine di apertura: /Reuters