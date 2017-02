L’effetto Expo è tangibile. Presentato il secondo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile

Qual è il rapporto degli italiani con la sostenibilità? Cos’è cambiato dopo Expo? La risposta — rivoluzionaria — è emersa in modo chiaro nel corso della presentazione della seconda edizione dell'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile. L’indagine qualitativa è stata condotta da LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, insieme all’istituto di ricerca sociale, economica e di opinione Eumetra Monterosa, in collaborazione con Coop Lombardia, Ricola e Unipol Gruppo.

La crisi economica non è un ostacolo per la sostenibilità

Due terzi degli italiani collocano il tema della sostenibilità davanti alla crisi economica. All'affermazione "In un momento di crisi economica, le persone hanno cose più urgenti di cui occuparsi della sostenibilità", il 27 per cento

di non essere per nulla d’accordo. Ben 18 punti percentuali in più rispetto al dato dello scorso anno. Gli appassionati e gli interessati ai temi della sostenibilità sono saliti al 62 per cento contro il 43 per cento rilevato nella prima edizione.

I dati della seconda edizione sono "rivoluzionari"