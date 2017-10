Profughi rinviati in Turchia. Un comune francese ammaina la bandiera Ue

Vern-sur-Seiche è un comune francese di ottomila abitanti. Situato a pochi chilometri da Rennes, in Bretagna, è finito sulle prime pagine di tutti i giornali transalpini per aver deciso di ribellarsi, ufficialmente, alla decisione dell’Unione europea di rinviare in Turchia la maggior parte dei profughi in arrivo sulle isole della Grecia.

“Lanciamo da qui un movimento umano e solidale”

#Athens: Today in #Acropolis, a message is sent to #Europe and #EuCO : Open the borders and Stop the War! pic.twitter.com/uwQtPLGELI — th anonymous (@ori_no_co) 18 marzo 2016

Le Ong: “Accordo vergognoso che nega i diritti umani”

L’Unione europea tira dritto. Con 4mila agenti

Nell'immagine di apertura, un profugo con un cartello in mano protesta contro l'accordo tra Ue e Turchia ©Matt Cardy/Getty Images