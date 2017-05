Proponiamo iniziative di rigenerazione urbana per le periferie di Milano

La rigenerazione urbana non si realizza solo riqualificando edifici, piazze, strade, ma anche rendendo i quartieri cosiddetti periferici luoghi più vitali, solidali, aperti alle diversità e alle contaminazioni reciproche di culture, stili ed opportunità sociali. Per fare in modo che gli interventi dell’Amministrazione di Milano siano davvero efficaci è necessario inserirli nel quadro di processi di attivazione economica, sociale e culturale delle energie della città, lavorando anche sulla qualità dei suoi spazi.

Una sfida. Rendere i quartieri milanesi più belli, più felici, più vivi, più connessi e accessibili, più aperti e solidali

540 mila euro a disposizione, 5 ambiti di intervento

Iniziative culturali, sportive, educative, formative e più in generale di animazione territoriale

Tempistiche di realizzazione, cofinanziamento e rendicontazione