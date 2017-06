Per i paesi arabi sunniti si è aperta la grande diaspora. L’Arabia Saudita, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, lo Yemen e il Bahrein hanno annunciato il 5 giugno, all’indomani degli attentati di Londra, la rottura delle relazioni diplomatiche con il Qatar, accusato di finanziare e sostenere il terrorismo. La reazione da parte di Doha è stata immediata a particolarmente dura: “Si tratta di una decisione ingiustificata e priva di fondamento”, hanno spiegato le autorità, aggiungendo che essa sarebbe stata assunta “di concerto con l’Egitto” e con il “chiaro obiettivo di nuocere alla sovranità del Qatar”.

