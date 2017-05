Come si capisce se l’acqua di rubinetto (e non solo) è buona

È meglio bere l’acqua di rubinetto o quella in bottiglia? Molti di noi si sono posti questa domanda e non tutti si sono dati una risposta. Facciamo allora un passo indietro, e verifichiamo quali sono le regole che le due tipologie di acque devono soddisfare nel nostro paese. In Italia quella che esce dal rubinetto è una risorsa che deve essere monitorata in modo puntuale e severo. A farlo sono le aziende che gestiscono le reti idriche e la distribuzione della risorsa sul territorio, assieme alle Asl di competenza. Mentre a disciplinare le caratteristiche che l’acqua potabile deve presentare, compresi i limiti specifici per le sostanze in essa contenuta, è ovviamente la legge. Lo stesso vale per l’acqua in bottiglia. Ma, come spiegato dall’Istituto superiore di sanità nel documento “L’acqua del rubinetto è buona, ma non ci fidiamo” firmato da Massimo Labra e Maurizio Casiraghi, dell’università Bicocca di Milano, esistono delle differenze: “Un elemento cruciale per le acque minerali naturali - spiegano - è che esse non devono subire alcun trattamento di potabilizzazione”. Fatti salvi alcuni procedimenti minimi previsti da una direttiva europea. In altre parole, devono essere imbottigliate senza alcuna modificazione.

Acqua di rubinetto e minerale: regole diverse

Come riconoscere un'acqua “buona”

Attenzione ai metalli pesanti

Il Water Safety Plan per controlli mirati

