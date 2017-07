Report, batteri sempre più resistenti a causa degli allevamenti intensivi minacciano la nostra salute

Gli allevamenti intensivi non si limitano a torturare creature senzienti e ad esercitare un enorme impatto ambientale in termini di emissioni e di consumo di risorse, sono anche una minaccia per la salute dell’umanità. È quanto affermato dalla puntata di Report andata in onda lo scorso 29 maggio. La trasmissione condotta da Milena Gabanelli era incentrata sul collegamento tra la crescente resistenza agli antibiotici e gli allevamenti intensivi.

Cos’è l’antibiotico-resistenza

Allevamenti e antibiotici

I rischi per la salute

Pericolo pandemia

Il nord Europa ha imparato a difendersi, l’Italia no

Una minaccia invisibile