Arriva il report d’impatto, con tutti i traguardi di Investimenti Sostenibili LifeGate

La sostenibilità conquista sempre più spazio e attenzione anche al Salone del Risparmio di Milano, l'appuntamento-chiave per il mondo del risparmio gestito. Nel pomeriggio del 12 aprile, in una sala gremita, è stato presentato ufficialmente il report d'impatto 2016 di Investimenti Sostenibili LifeGate. Un documento che traduce in cifre tutti gli impatti positivi sull’ambiente e sulle persone raggiunti lo scorso anno dal fondo, che a novembre è stato quotato in Borsa Italiana.

Tutte le novità del report d'impatto

Finanza responsabile e Obiettivi di sviluppo sostenibile

Obiettivo Impatto 1. Sconfiggere la povertà Sono stati erogati 1.748 finanziamenti a persone con basso reddito e piccoli imprenditori. 2. Sconfiggere la fame nel mondo Sono stati irrigati per la prima volta 1,6 ettari di campi agricoli nei paesi emergenti e i piccoli produttori locali hanno avuto la possibilità di accedere ai mercati sviluppati. 3. Buona salute 120.528 persone hanno migliorato le loro condizioni sanitarie e 24.600 bambini sono stati vaccinati. 4. Istruzione di qualità 206 studenti hanno avuto accesso a istruzione e materiale scolastico. 5. Parità di genere È destinato alle donne più del 60 per cento dei prestiti erogati dagli istituti finanziati dal fondo. 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari Sono stati prodotti 2.856.589 metri cubi di acqua potabile, pari al consumo annuo di circa 14.283 famiglie italiane. 7. Energia rinnovabile Sono stati installati 47,3 MW di energia verde e ne sono stati prodotti 78.686 MWh. 8. Buona occupazione e crescita economica Sono stati creati 82 nuovi posti di lavoro. 9. Innovazione e infrastrutture Cinque edifici a impatto zero costruiti, un nuovo aeroporto ecocompatibile in costruzione 10. Ridurre le diseguaglianze 621 persone hanno avuto accesso all'acqua potabile e 6.013 persone hanno avuto accesso all'elettricità. 11. Città e comunità sostenibili Per 945 persone è migliorato l'accesso al trasporto pubblico e 2.108 persone hanno avuto beneficio dal riciclo dei rifiuti. 12. Consumo responsabile Sono state riciclate 6.024 tonnellate di rifiuti e sonostati risparmiati 4.936 MWh di energia. 13. Lotta contro il cambiamento climatico. Sono state ridotte 107.855 tonnellate di gas serra 14. Flora e fauna acquatica Sono stati depurati 70.597 metri cubi di acqua, a tutela di flora e fauna. 15. Flora e fauna terrestre Sono stati piantati 32 nuovi alberi. 16. Pace e giustizia Esclusione di Stati che non rispettano i diritti umani e di società che sfruttano il lavoro minorile. 17. Partnership per gli obiettivi Attività di engagement con le società in portafoglio e con gli operatori del settore finanziario.

Fonte: Report d'impatto 2016

Gli italiani ormai sono pronti per la finanza responsabile

Come funziona Investimenti Sostenibili LifeGate